Continua il pressing dell'Al-Ahli per Victor Osimhen: il club saudita nelle ultime ore ha aumentato l'offerta presentata al Napoli per cercare di battere Chelsea e Paris Saint-Germain, ottenendo un'apertura da parte del giocatore nigeriano al trasferimento nel campionato saudita. Il direttore sportivo dell'Al-Ahli era appositamente arrivato in Italia per fare una nuova offerta al Napoli e visto il ricco rilancio accompagnato da nuove proposte faraoniche, Osimhen ha deciso di prendere in considerazione l'ipotesi araba. Restano alla finestra, in attesa di sviluppi, Chelsea e Psg con gli inglesi in particolare che hanno intensificato i contatti nelle ultime ore e prima di venerdì potrebbero presentare un'offerta al Napoli. Dalla sua, il club di De Laurentiis spera di poter chiudere l'operazione con l'Ah-Ahli. Intanto, giocatore e agente valuteranno tutte le offerte e ogni situazione senza preclusioni per nessuno.