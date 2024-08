Il centrocampista ha aperto alla cessione e preferirebbe come destinazione l'Eintracht Francoforte rispetto al Nottingham Forest. Il club tedesco vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Intanto Bove ha svuotato il suo armadietto nel centro sportivo di Trigoria

Edoardo Bove potrebbe lasciare la Roma. Il centrocampista piace all'Eintracht Francoforte, che vuole prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Bove ha aperto alla cessione, visto il poco spazio a disposizione, per poter scendere in campo con più continuità. Inoltre, nella giornata di giovedì 29 agosto il classe 2002 ha svuotato l'armadietto e lasciato il centro sportivo di Trigoria. Su di lui c'è anche l'interesse del Nottingham Forest, ma Bove preferirebbe trasferirsi in prestito all'Eintracht Francoforte perché avrebbe la possibilità di tornare alla Roma nella prossima stagione.