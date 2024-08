Problemi per Kevin Danso . Il difensore acquistato dalla Roma , non ha infatti ottenuto l'idoneità sportiva : necessario un supplemento di visite mediche che ha già sostenuto. Si attende l'esito dei nuovi controlli per capire se l'operazione potrà dirsi chiusa con tanto di annuncio ufficiale. La società giallorossa ha trovato l'accordo con il club francese per 22 milioni di euro più tre di bonus . Intanto, i giallorossi si sono assicurati Djalo dalla Juventus : prestito con diritto di riscatto a 9 milioni più 1 di bonus.

I numeri della carriera del difensore

In Francia dal 2021, per Danso 117 partite con 4 gol e 6 assist con la maglia del Lens. Nel 2020-21, invece, prima di far tappa in Ligue 1, esperienza in Germania con il Fortuna Dusseldorf con 33 partite, 2 gol e 2 assist. Per lui, tappa anche in Inghilterra nell’annata 2019-20 con il Southampton con 10 partite e 1 assist.