Emissari del Chelsea in Campania per Victor Osimhen. A poche ore dal termine della sessione estiva di mercato, il futuro del nigeriano è ancora incerto. Sul tavolo c'è sempre l'offerta dell'Al-Ahli, ma i Blues sono tornati alla carica per trovare l'accordo con il Napoli per poi cercare quello con l'attaccante: possibili novità attese in nottata

