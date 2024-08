Osimhen va all’Al-Ahli: operazione in chiusura

Il nigeriano lascia il Napoli, andrà all’Al-Ahli: l’accordo è in via di definizione. Quattro anni di contratto per lui a circa 40 milioni al giocatore. Prevista nel contratto anche una clausola rescissoria. Al Napoli 80 milioni più bonus, ma nelle prossime ore (sono previste le firme) trapeleranno ulteriori dettagli. Nella notte si è rifatto sotto il Chelsea, ma con cifre di salario proposte più basse rispetto all’attuale stipendio. E ora il club campano proverà ancora a convincere il Brighton a cedere Gilmour