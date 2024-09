Dopo Catania e Palermo, Walter Zenga è pronto a tornare in Sicilia. Non come allenatore stavolta, ma come dirigente: è vicino l'accordo con il Siracusa, società di Serie D, per ricoprire il ruolo di Brand Ambassador per lo sviluppo all'estero del club e non solo. Galeotto fu "Calciomercato-L'Originale" in trasferta quest'estate proprio in città...