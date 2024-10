In un momento della stagione complicato per via dei risultati e dei numerosi infortuni, il Genoa e Alberto Gilardino stanno valutando il possibile arrivo di Mario Balotelli, svincolato dopo la scorsa stagione passata all'Adana Demirspor. Super Mario resta un'idea, i contatti tra il club rossoblù e il suo entourage sono stati avviati per capire la fattibilità di una trattativa che però non è ancora entrata nel vivo

L'ex attaccante della nazionale, oggi 34enne, si sta allenando da solo a Brescia dopo l’ultima stagione in Turchia in cui ha realizzato 7 gol in 16 presenze con la maglia dell’Adanaspor.

Il momento complicato del club rossoblù, le difficoltà in zona gol e soprattutto il numero crescente d’infortunati sta facendo riflettere i dirigenti e lo stesso Alberto Gilardino che aveva più volte manifestato anche pubblicamente lo scetticismo nell’ingaggiare giocatori svincolati, se non già pronti per essere integrati subito in squadra.

Al momento Balotelli resta un’idea, anche se ci sono stati primi contatti tra il giocatore e il suo entourage con il club proprio per capire la fattibilità di una possibile trattativa che al momento non è entrata nel vivo.

L’infortunio muscolare di Vitinha, in una squadra in cui sono fermi ai box anche Messias, Malinowski, Ekuban, Bani, Badelj e Frendrup potrebbe far accelerare la trattativa.