Genoa, fatta per Gaston Pereiro: era svincolato

Più di cinquanta presenze in A col Cagliari, dove era arrivato nel 2020. Nella sua parentesi italiana aveva giocato anche in B con la Ternana. Il Genoa piazza un colpo offensivo dopo i recenti infortuni

Dopo i tanti infortuni nel reparto offensivo, il Genoa corre ai ripari. Il club si è infatti assicurato l'esterno e trequartista Gaston Pereiro dal mercato svincolati. Classe 1995, ex Cagliari, è atteso in Italia nelle prossime ore. Messias è ko da inizio settembre, Malinovskyi ha invece sofferto una lussazione articolare e la frattura del perone, con possibile rientro ad aprile 2025. Anche Ekuban ha saltato le ultime giornate, ecco allora il rinforzo necessario per Gilardino.

Ex Psv, poi Cagliari e Ternana

Gaston Pereiro aveva firmato con i rossoblù, ma intesi quelli di Cagliari, nel gennaio del 2020, dopo due campionati vinti in Olanda col Psv dove aveva collezionato tante presenze andando sempre in doppia cifra di gol. Cinquantaquattro i suoi gettoni in Serie A, con due prestiti nel mentre: al Nacional in Uruguay e in B alla Ternana tra gennaio e giugno 2024 (diciotto presenze e cinque gol). Vanta anche tredici presenze e cinque gol con la sua nazionale.