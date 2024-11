Un altro ko per Neyhmar. Il brasiliano, tornato in campo dopo il lungo infortunio, sì è fermato per un problema muscolare alla coscia destra e sarà costretto a stare lontano dai campi per le prossime quattro-sei settimane. Lo ha annunciato il suo stesso club, l'Al Hilal: "Sarà sottoposto a un programma di cure e riabilitazione che durerà dalle quattro alle sei settimane". L'attaccante 32enne è entrato come sostituto nell'intervallo, ma è uscito dopo 26 minuti di gioco, zoppicando. con un evidente stiramento alla gamba destra durante la vittoria per 3-0 di lunedì sull'Esteghlal nella Champions League asiatica. Trasferitosi dal Paris Saint-Germain all'Arabia Saudita per 60 milioni di euro nel 2023, Neymar è stato fuori più di un anno, fino al mese scorso, a seguito di un intervento chirurgico al ginocchio destro. L'allenatore del club saudita Jorge Jesus aveva annunciato all'inizio della settimana l'assenza di Neymar dagli allenamenti per almeno le prossime due settimane a seguito dell'infortunio.