Il ds dell'Aston Villa, in vista della sfida contro la Juventus, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport': "Douglas Luiz sta giocando meno di quello che ci saremmo aspettati tutti, ma parliamo di un giocatore forte. Me lo riprenderei sempre"

In occasione di Aston Villa-Juventus, gara della quinta giornata di Champions League, che si disputerà alle 21, il ds Monchi ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi affrontati anche quello legato a Douglas Luiz, ora in bianconero ma out per la sfida al Villa Park. "Sta giocando meno di quello che ci saremmo aspettati tutti, ma parliamo di un giocatore forte. Ci sono ragazzi che arrivano e si impongono, altri che necessitano di tempo. Serve pazienza, ma le qualità di Douglas non si discutono".