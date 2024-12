Cannavaro nuovo allenatore della Dinamo Zagabria

Derby italiano contro l'Hajduk di Gattuso

Nella scorsa stagione il campione del mondo con l’Italia nel 2006 aveva chiuso il campionato di Serie A sulla panchina dell’Udinese raggiungendo la salvezza dopo aver sostituito alla guida dei friulani Gabriele Cioffi. Precedentemente all’avventura in bianconero, Cannavaro aveva guidato il Benevento prima di chiudere in giallorosso con un esonero. Nella carriera da allenatore di Cannavaro ci sono le esperienze in Cina alla guida del Guangzhou, l’esperienza in Arabia sulla panchina dell’Al-Nasrr, ancora in Cina alla guida del Tianjin Quanjian e della Nazionale cinese. Nella nuova avvetura, Cannavaro sfiderà un altro allenatore italiano, Gennaro Gattuso, attuale allenatore dell'Hajduk Spalato. La super sfida tra i due campioni del mondo è in programma il prossimo 1° marzo in casa della Dinamo. Prima di quella partita, la Dinamo Zagabria giocherà anche contro il Milan in Champions League il prossimo 29 gennaio. Attualmente la nuova squadra di Cannavaro occupa il terzo posto in classifica in campionato distanziata di 6 lunghezze proprio dall'Hajduk e dal Rijeka attuali capoliste del torneo.