Mercato? Sì, ma con giudizio. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, fa il punto sulle esigenze della sua squadra a pochi giorni dall'inizio della sessione invernale. Negli ultimi giorni si sta parlando molto della possibilità che la difesa venga rinforzata con Danilo, in uscita dalla Juventus: "Si tratta di un calciatore della Juve e ora non stiamo parlando con la Juve. Vediamo se ci saranno le condizioni giuste per farlo". Una premessa valida anche per altre, eventuali operazioni: "Gennaio è veramente un mercato complicato. È più facile rovinare gli equilibri che migliorare. Noi siamo partiti in questa stagione con un percorso. Abbiamo consolidato quanto di buono già avevamo e preso qualche calciatore per migliorare. In questo momento se vai a modificare qualcosa devi solo migliorare. Per farlo ci devono essere le condizioni giuste e se ci saranno lo faremo“.

