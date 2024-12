La Juventus parte per la Supercoppa senza Danilo. Il difensore brasiliano, escluso anche nell’ultima partita giocata contro la Fiorentina allo Stadium, non partirà nemmeno per l’Arabia, dove è in programma la Supercoppa italiana, e resterà a Torino in attesa che il mercato gli regali una nuova squadra. Danilo, il cui contratto con la Juventus scade il 30 giugno 2025, si allenerà a parte ma ora si aspetta di essere liberato in maniera gratuita e vuole scegliere la sua prossima destinazione. In queste ore sta riflettendo sul proprio futuro, con il Napoli in pole e favorito, anche se la squadra di Conte non sarebbe l’unica interessata.