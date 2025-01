Il Napoli non molla Jacopo Fazzini . Gli azzurri, considerando anche i buoni rapporti tra Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis, continuano a trattare per il classe 2003. Sul giocatore c’è anche il forte interesse della Lazio . Al momento, il Napoli ha presentato un'offerta leggermente più alta rispetto a quella dei biancocelesti . La Lazio, però, è da tempo sul giocatore e risulta essere leggermente avanti, considerando anche il gradimento dello stesso Fazzini. Al momento, per il 21enne sono 9 partite giocate in Serie A con la maglia dell'Empoli nel corso di questa stagione .

Fazzini non convocato per il Venezia

Intanto, considerando la situazione di mercato, l'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa ha deciso di non convocare Fazzini in vista della sfida di domani contro il Venezia: "Ho bisogno di gente motivata e convinta per andare a provare a fare risultato in questo scontro diretto. È emersa una sua perplessità e una sua non convinzione durante il lavoro in allenamento. In questo momento – ha continuato l'allenatore dell'Empoli – la situazione non è limpida e lui ne risente. Ho bisogno di gente motivata e convinta per andare a provare a fare risultato in questo scontro diretto e quindi non lo tengo in considerazione per la trasferta a Venezia".