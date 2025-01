Juve, Kolo Muani prima scelta per l'attacco

E' Kolo Muani la prima scelta della Juventus per l'attacco. L'attaccante del Psg scala posizioni nelle gerarchie offensive e in queste ore proseguono i contatti con l'entourage del giocatore per provare ad avere l'ok definitivo. Il Psg dovrà comunque trovare un sostituto prima di poter dare il via libera. Al momento però è lui il profilo più fattibile rispetto a Zirkzee e Fullkrug che restano comunque in corsa