Trattativa ormai chiusa tra il club giallorosso e il Sunderland: il centrocampista francese, arrivato in estate e che a Roma ha trovato poco spazio, è già pronto a iniziare la sua nuova avventura in Championship. Il giocatore si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni in caso di promozione del Sunderland in Premier

Si è già conclusa la breve avventura giallorossa di Enzo Le Fee: il centrocampista francese, arrivato alla Roma in estate, è pronto a trasferirsi al Sunderland, in Inghilterra. Classe 2000, arrivato alla Roma dal Rennes per 23 milioni di euro, Le Fee in questa prima parte di stagione (contraddistinta dai tre cambi di allenatore sulla panchina giallorossa) ha collezionato appena 6 presenze in campionato (per un totale di 319' e giocando una volta sola per tutti i 90'), senza segnare reti. Tre spezzoni di gara anche in Europa League e mezz'ora in campo in Coppa Italia contro la Sampdoria. Adesso riparte dalla Championship, dove il Sundeland occupa il quarto posto in lotta per la promozione in Premier.