Il Como è pronto a un nuovo colpo in entrata nel mercato di gennaio: è tutto fatto per il terzino destro Fresneda dello Sporting. Spagnolo, classe 2004. Il giocatore sarà domani (giovedì 9 gennaio) in Italia: operazione in prestito con obbligo di riscatto sulla base di 10 milioni di euro. Dopo lo scambio di documenti partirà per visite e firma

