L'Inter osserva con attenzione Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Psg è in scadenza di contratto nel 2026 e, qualora non dovesse rinnovare, potrebbe diventare una possibilità concreta per il mercato estivo. L'ex Milan, infatti, potrebbe anche decidere in accordo con il club parigino di cambiare squadra a partire dalla prossima stagione.