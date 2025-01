Non solo Frattesi. Alla Roma piace anche un altro giocatore dell'Inter: si tratta di Tajon Buchanan, esterno canadese che può giocare su entrambe le fasce. In questa stagione ha trovato poco spazio in nerazzurro (appena 5 presenze), anche a causa di un brutto infortunio la scorsa estate, quando subì la rottura della tibia. I giallorossi sarebbero interessati a un prestito, ma l'Inter non è convinta

La Roma è interessata a Tajon Buchanan, esterno canadese dell’Inter classe 1999, che fin qui ha trovato poco spazio in nerazzurro con Simone Inzaghi, anche a causa di un brutto infortunio: nel luglio 2024 ha subito una frattura alla tibia, restando fuori tre mesi. Dal momento del rientro, in questa stagione ha collezionato 4 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Buchanan può giocare terzino in una difesa a 4 oppure esterno di un centrocampo a 5, sia a sinistra sia a destra. Potrebbe quindi nascere un'altra potenziale trattativa sull'asse Roma-Milano, oltre a quella per Frattesi, oggetto del desiderio dei giallorossi, e all'idea del prestito di Cristante in nerazzurro. Tuttavia al momento l'Inter non è molto convinta di lasciar partire Buchanan in prestito, pertanto è necessario che la Roma proponga un'offerta adeguata per arrivare al canadese.