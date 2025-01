Kyle Walker vuole lasciare il Manchester City e l'Inghilterra per intraprendere una nuova avventura all'estero. Lo ha confermato l'allenatore dei Citizens, Pep Guardiola, dopo la goleada contro il Salford City (8-0) in FA Cup, spiegando il motivo della mancata convocazione del difensore per la partita contro la squadra di Football League Two. Come riportato dal Telegraph, il Milan ha chiesto inforrmazioni sul giocatore. Un interesse che, in realtà, risale a qualche settimana fa, in previsione di una possibile partenza di Tomori, che era finito ai margini del progetto di Fonseca. Ma ora il centrale ex Chelsea è tornato titolare con Sergio Conceicao, che l'ha sempre schierato dal 1° minuto finora. A questo punto bisognerà capire se il Milan ci proverà lo stesso per Walker o se magari potrà cambiare ancora una volta lo scenario legato a Tomori (la Juve è disposta a offrire 20 milioni di euro per lui).