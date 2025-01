Rashford e Walker sono due obiettivi veri per il Milan che adesso può tesserare un solo giocatore con passaporto britannico. Serve qualcuno che la butti dentro, proprio come l'attaccante dello United. Qualora però Rashford decidesse di firmare altrove, si riaprirebbe subito la pista Walker

Fosse possibile il Milan li prenderebbe entrambi. Rashford e Walker sono due obiettivi veri, non solo delle voci di mercato. I due giocatori hanno già espresso e comunicato la volontà di lasciare Manchester e il club rossonero si è reso disponibile ad accoglierli. Il regolamento però parla chiaro. Dopo aver preso in estate i due extracomunitari Pavlovic ed Emerson Royal , adesso è possibile tesserare un solo giocatore con passaporto britannico. Walker piace tanto , aggiungerebbe esperienza e personalità di cui la squadra ha dimostrato di avere bisogno, ma più di ogni cosa, serve qualcuno che la butti dentro .

Non solo il Milan su Rashford

Necessario più cinismo sotto porta perché il numero dei gol e degli assist continua ad essere inferiore a quello delle squadre al vertice. Contro il Cagliari 21 tiri in porta hanno portato solo al gol di Morata. Il Milan è il settimo attacco del campionato, troppo poco. Avanti su Rashford allora. Aspettando che il fratello-agente di Marcus in queste ore parli con lo United per capire se siano confermati prestito e contribuzione sull'ingaggio, poi il 27enne deciderà dove andare perché oltre alla squadra di Conceicao, ha richieste da Juve, Borussia Dortmund e Barcellona. Dovesse decidere di firmare altrove, si riaprirebbe subito la pista Walker, tutt'altro tipo di operazione. Come quella che porta a Ricci, concreta, ma rinviata alla prossima estate.