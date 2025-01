Napoli e Psg ai dettagli finali per Kvaratskhelia dopo l'accordo verbale raggiunto nella scorsa settimana (da circa 75 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite). Come possibile sostituto c'è Garnacho dello United, che chiede 70 milioni di sterline: il ds Manna ha incontrato gli agenti dell'argentino per capire la fattibilità dell'operazione. Un altro nome è quello di Werner, attaccante in prestito al Tottenham dal Lipsia

Garnacho o Werner i possibili sostituti

Giovanni Manna è al lavoro per individuare l'erede del georgiano: proprio il direttore sportivo del Napoli è volato a Barcellona dove ha incontrato gli agenti di Alejandro Garnacho per capire la fattibilità dell'operazione e la volontà del giocatore anche dal punto di vista economico. Classe 2004, l'ala argentina è dal 2020 al Manchester United che chiede 70 milioni di sterline: inevitabilmente servirà un'apertura degli inglesi con un prezzo diverso. Qualora il Napoli decidesse di non investire su Garnacho, potrebbe però pensare a un prestito oneroso e contemporaneamente lavora su più piani. Un altro nome sondato nelle ultime ore è quello di Timo Werner: contatti esplorativi per il 28enne tedesco, attaccante in prestito al Tottenham dal Lipsia. Attualmente gli Spurs hanno alcuni infortunati in attacco (Odobert e Richarlison) e avranno bisogno di Werner mercoledì contro l'Arsenal. Successivamente, però, i londinesi potrebbero anche dare il via libera alla partenza.