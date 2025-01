Milan-Rashford, previsto un contatto con il Manchester United

Nelle prossime ore è atteso un contatto ufficiale tra il Milan e il Manchester United per Rashford. I Red Devils preferirebbero cedere l'attaccante 27enne in prestito, sono pronti eventualmente a pagare una buona parte dell'ingaggio. Sul giocatore resta comunque vivo anche l'interesse del Borussia Dortmund

Il Milan ha ceduto Okafor al Lipsia in prestito oneroso (circa 1 milione di euro) con diritto di riscatto. I rossoneri hanno fatto così spazio al possibile arrivo in attacco di Marcus Rashford: nelle prossime ore è atteso un contatto ufficiale tra il Milan e il Manchester United, secondo le ultime informazioni raccolte in collaborazione con SkySport UK. I Red Devils preferirebbero cedere l’inglese classe 1997 in prestito, sono disposti anche a pagare una buona parte dell’ingaggio. Su Rashford resta comunque vivo anche l’interesse del Borussia Dortmund: tra i due club c’è un buon rapporto visto il prestito dello scorso anno di Sancho (dal Manchester United al Borussia Dortmund).