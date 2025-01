Il presidente del Barcellona, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del difensore che piace alla Juventus: "Araujo ha un contratto e vogliamo che continui con noi. Dovreste parlare della sua situazione con il nostro direttore sportivo, ma con Ronald abbiamo un rapporto diretto e piacevole, c'è modo per trovare una soluzione soddisfacente per tutti"

" Ronald ha un contratto in essere e vogliamo che continui con noi ". Joan Laporta , presidente del Barcellona , ha commentato così in conferenza stampa la situazione relativa ad Araujo , difensore uruguaiano che piace alla Juventus . "Dovreste parlarne con il nostro direttore sportivo che ha le idee chiare sulla situazione di ogni calciatore. Vogliamo che i giocatori che abbiamo in squadra continuino a stare con noi . Ronald sta parlando con la direzione sportiva, abbiamo un rapporto molto diretto e piacevole: c'è ancora modo per trovare una soluzione soddisfacente per tutti".

"Olmo e Victor? Abbiamo superato gli ostacoli"

Laporta successivamente parla dei 'casi' Dani Olmo e Pau Victor: "Per Olmo abbiamo presentato la documentazione il 27 dicembre e LaLiga ci ha chiesto di completarla. Il 31 avevamo già rispettato la regola 1:1 (che consente ai club di spendere 1 euro per ogni euro ricavato dalle sponsorizzazioni). Ma ci sono state chieste ulteriori documentazioni, la RFEF ha detto che mancava la regola 1:1 ma che non ci sarebbero stati problemi a prolungare la licenza. Entrambi i calciatori avevano un contratto, lo abbiamo difeso, il giorno 3 abbiamo completato la documentazione e ci hanno riconosciuto la regola 1:1". Poi prosegue: "Hanno il diritto di chiedere ulteriore documentazione, anche se credo che abbiano agito in maniera diversa rispetto al soluto perché in casi simili non lo hanno fatto. Abbiamo superato gli ostacoli, erano requisiti formali che stavamo completando e il 31 dicembre è stato presentato tutto in modo tempestivo".