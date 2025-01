La Juventus è pronta a investire anche 50 milioni per convincere il Barcellona a cedere Araujo. Resta lui la prima scelta in difesa della Juventus. Giuntoli ha messo gli occhi sull'uruguaiano e ha parlato così di mercato prima di Atalanta-Juventus: " La Juventus vuole aumentare la qualità e la quantità dei calciatori. Siamo pronti a fare inserimenti di qualità e vedremo le situazioni che ci saranno. Non c'è niente di definito con nessuno però siamo fiduciosi di dare al mister qualche calciatore valido".

Le parole del presidente del Barcellona

Laporta, presidente del Barcellona, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del difensore che piace alla Juventus: "Araujo ha un contratto e vogliamo che continui con noi. Dovreste parlare della sua situazione con il nostro direttore sportivo, ma con Ronald abbiamo un rapporto diretto e piacevole, c'è modo per trovare una soluzione soddisfacente per tutti". In seguito, l’allenatore blaugrana Flick ha aggiunto: “Non vi dirò cosa ci siamo detti. È un nostro giocatore, non è cambiato nulla. Nel suo ruolo è tra i migliori al mondo e ci aspettiamo il meglio da lui”.