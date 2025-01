Il Napoli attende la decisione di Danilo e nel frattempo non molla Skriniar. Per l'attacco, si cerca l'erede di Kvaratskhelia: per Garnacho l'ostacolo è la richiesta molto alta da parte del Manchester United

Napoli alla finestra per Danilo . Il club di Antonio Conte , infatti, continua ad aspettare la decisione finale di Danilo dopo la risoluzione del contratto con la Juventus. Il difensore brasiliano nelle ultime ore è tentato da proposte brasiliane (Santos e Flamengo). Per la difesa, il Napoli non molla Skriniar , un discorso slegato all'operazione Kvaratskhelia. Il Psg sta aspettando che Marquinhos torni dall’infortunio e una volta nuovamente a disposizione di Luis Enrique il club potrà aprire alla partenza di Skriniar se si trovasse l’intesa con il Napoli.

Per Garnacho richiesta altissima dello United

Dalla difesa all'attacco. Il Napoli cerca il sostituto di Kvara: per quanto riguarda Garnacho c'è stato un incontro interlocutorio ieri, ma resta la complicazione forte della richiesta altissima dello United. Classe 2004, l'ala argentina è dal 2020 al Manchester United che chiede 70 milioni di sterline: inevitabilmente servirà un'apertura degli inglesi con un prezzo diverso. Sondato nelle scorse ore anche Werner ora al Tottenham ma in prestito dal Lipsia. Il giocatore però ha avuto un infortunio annunciato da Postecoglu in conferenza (“ha riportato un infortunio al tendine, aspettiamo l’esito degli esami”). In uscita, passi avanti nella trattativa Zerbin, che ora può finalmente trasferirsi al Venezia: stretta finale per chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra di Di Francesco.