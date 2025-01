Dopo aver sondato Tomas Perez e Mateo Silvetti, coppia di talenti argentini, il club nerazzurro incontrerà a Milano il presidente del Newell's Old Boys per capire la fattibilità dell'operazione. L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di aggregarli all'U23, squadra che prenderà il via dalla stagione 2025/26

L'Inter fa sul serio per due talenti argentini. Si pensa al futuro in casa nerazzurra, che da tempo ha sondato una coppia di prospetti del Newell's Old Boys: si tratta di Tomas Perez, centrocampista centrale classe 2005, e Mateo Silvetti, esterno offensivo nato nel 2006. La novità è la presenza a Milano di Ignacio Astore, presidente del club argentino (dove è cresciuto tra gli altri anche Leo Messi), che incontrerà la dirigenza interista per discutere dei due baby giocatori. Da valutare la fattibilità dell'operazione, trattativa per due giovani visionati da tempo e che giocano regolarmente in patria. L'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di aggregarli alla nuova U23 dell'Inter, squadra che prenderà il via dalla stagione 2025/26.