Colpo a sorpresa del Monza che ha chiuso l'operazione per Stefan Lekovic . Il difensore centrale classe 2004 arriverà dalla Stella Rossa di Belgrado: accordo raggiunto in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni e mezzo di euro, con l'obbligo che scatterà al raggiungimento della sesta presenza . Il calciatore sarà in Italia nella giornata di giovedì 16 gennaio per sottoporsi alle visite mediche a mettersi a disposizione della sua nuova squadra.

I numeri stagionali di Lekovic

Lekovic in questa stagione è sceso in campo in 9 occasioni con la maglia biancorossa del club di Belgrado e ha realizzato un gol. Nello corso campionato il difensore centrale ha giocato in Spagna con il Villarreal: due presenze in prima squadra, una in Liga e l'altra in Coppa del Re, e 29 (con 3 reti) con la squadra B in 2ª Division, la Serie B spagnola.