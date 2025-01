Lewis Ferguson ha già trovato il gol contro il Monza in Serie A (il suo primo in trasferta), con i brianzoli che potrebbero diventare la terza squadra contro cui andrebbe a segno sia in casa che fuori nel torneo (dopo Atalanta e Lecce). Inoltre, qualora trovasse la rete in questo match diventerebbe il primo giocatore scozzese con più di un gol all’attivo per tre stagioni consecutive nel massimo campionato italiano, dopo i sette messi a segno nel 2022/23 e i sei del 2023/24