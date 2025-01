Tentazioni arabe per Allegri, che mai come questa volta può decidere di lanciarsi verso un'avventura all'estero. Lo vuole per giugno l'Al-Ahli, mentre un mese fa l'aveva cercato l'Al-Shabab, squadra dove poi è andato ad allenare Fatih Terim. Anche la nazionale belga ci aveva provato per Max, ma senza successo. I sauditi dell'Al-Ahli, in attesa di giugno, stanno intanto prendendo l'ex Udinese e Verona Cioffi per questo finale di stagione

Max Allegri mai come questa volta vicino alla sua prima avventura all'estero . La tentazione arriva dall'Arabia Saudita e dall' Al-Ahli, che lo vorrebbe per giugno. Il club della Saudi Pro League dove giocano - tra gli altri - anche Kessié e Mahrez è attualmente al quinto posto del campionato e, in attesa di una risposta di Allegri per la stagione 2025/26, sta puntando un altro allenatore italiano per la seconda parte di stagione: l'ex Udinese e Verona Cioffi.

Chi gioca nell'Al-Ahli?

Allegri, al netto della sua decisione e di un nuovo mercato estivo nel 2025, ad oggi ritroverebbe nel club tante conoscenze del calcio italiano: l'ex Milan Kessié, l'ex Juve Demiral (non allenato da Allegri in bianconero) e l'ex Roma Ibañez. Ma non solo: tra i volti noti ci sono anche Mahrez, tra le superstar del miracolo Leicester di Ranieri, l'ex bomber della Premier Toney, l'ex portiere del Chelsea Mendy e Bobby Firmino, attuale capitano dell'Al-Ahli e storico volto del Liverpool di Klopp. Il club ha vinto tre campionati nella propria storia, l'ultimo nel 2016. Allegri, parlando di avversari in panchina, ritroverebbe in Arabia Pioli, ma attualmente in carica ci sono altri volti noti come quelli di Terim, appunto, ma anche Steven Gerrard, Laurent Blanc e Sabri Lamouchi.