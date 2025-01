Trattativa in fase avanzata tra i nerazzurri e il Newell's Old Boys per il centrocampista argentino classe 2005. Operazione da circa 7 milioni di euro bonus inclusi per 'Mata', nato a Rosario e cresciuto nel club rossonero come Messi. Un profilo interessante per mezzi, duttilità (mezzala o regista) e futuro: proviamo a conoscerlo meglio

Trattativa in fase avanzata tra Inter e Newell's Old Boys per Tomas Perez , centrocampista argentino classe 2005. A differenza della pista più complicata che porta al compagno Mateo Silvetti, ala 19enne, i nerazzurri restano in pressing per uno dei talenti più interessanti del calcio sudamericano. Il costo dell'operazione dovrebbe essere di 7 milioni di euro bonus inclusi : restano alcuni dettagli da limare, ma la presenza a Milano del presidente del club Ignacio Astore promette novità nelle prossime ore. Proviamo a conoscere meglio l'ultimo prospetto cresciuto nel Newell's.

Duttilità e qualità

Nato il 26 agosto 2005 a Rosario, la stessa città di Messi e Di Maria, Tomas Perez è sbocciato come Messi nel club rossonero. Diverso il ruolo in campo, lui che può giocare sia da mezzala che da regista con buona qualità. Piace anche per lettura del gioco e dinamismo, ragazzo alto 182 cm di piede destro che ha sorpreso per maturità nonostante la giovane età. A lanciarlo in prima squadra la scorsa estate era stato l'allenatore Sebastian Mendez, poi sostituito in panchina da Gabriel Heinze (ex Roma e conoscenza europea) che ha insistito su Perez confermandolo titolare: 18 le sue presenze in stagione con un gol segnato all'Estudiantes. Ribattezzato 'Mata' dai compagni, Tomas è entrato nel giro dell'U20 argentina grazie alla volontà di un'eccellenza come Javier Mascherano (poi passato alla guida dell'Inter Miami). Vietato fare paragoni, ma il profilo di Perez resta tra i più interessanti in Sudamerica e l'Inter lavora per renderlo nerazzurro: secondo i piani della società, il giovane argentino potrebbe ambientarsi in Europa prima di aggregarsi alla nuova Inter U23 che dovrebbe prendere il via nella stagione 2025/26.