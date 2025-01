I bianconeri lavorano per il difensore 27enne del Feyenoord. Il club olandese sarebbe disposto a trovare un accordo con la Juventus già adesso, con l'intento di trattenerlo fino al termine della stagione

Nuovo tentativo della Juventus per David Hancko. I bianconeri continuano a lavorare per il difensore centrale e il 27enne slovacco resta un nome concreto. Nelle ultime ore, infatti, il Feyenoord ha preso in considerazione la possibilità di cedere Hancko ma solo a partire da giugno. La squadra olandese sarebbe infatti disposta a trovare un accordo con i bianconeri già adesso (facendo anche un piccolo sconto), trattenendo però il difensore fino al termine della stagione.