Il Milan non molla Marcus Rashford . I rossoneri, infatti, continuano a lavorare per l'esterno inglese dello United, ma al momento manca ancora l'intesa con i Red Devils. Le condizioni richieste dal club inglese, infatti, sono diverse da quelle proposte dai rossoneri. Sul 27enne, inoltre, non manca la concorrenza delle squadre estere come il Barcellona e il Borussia Dortmund .

Rashford, la concorrenza e il nodo ingaggio

Il calciatore, a cui sono interessate anche Barcellona e Borussia Dortmund, non ha ancora dato un ok definitivo al Milan e non ha scelto il suo futuro. E resta il nodo ingaggio, che è altissimo: Rashford guadagna circa 12 milioni netti a stagione, che significherebbe 6 milioni da pagare per questa seconda parte di stagione nel nuovo club (Morata e Leao, ad esempio, guadagnano al Milan questa cifra ma per l’intero anno). E tutti i club interessati chiedono un contributo allo United, che per ora non ha aperta a contribuire all’ingaggio. Il Milan non si è arreso ma è consapevole delle difficoltà dell’operazione se il Manchester non contribuirà.