Considerate le difficoltà dell'operazione Rashford, il Milan ha sondato il terreno col Chelsea per Joao Felix, anche se per ora non c'è apertura al prestito. E intanto in difesa Walker, in uscita dal Manchester City, è più vicino...

La pista Rashford si raffredda e così il Milan inizia a guardarsi intorno per regalare a Sergio Conceicao un giocatore offensivo in questo calciomercato di gennaio. Il club rossonero ha fatto un primo sondaggio col Chelsea per Joao Felix, attaccante portoghese che sta trovando poco spazio con Maresca. Al momento, però, i Blues non aprono al prestito. L'ex Atletico Madrid è stato schierato titolare soltanto tre volte in Premier e sono ben 8 le partite guardate dalla panchina senza subentrare nel campionato inglese. Joao Felix è stato impiegato con più continuità nelle coppe, in particolare in Conference League. In stagione conta finora 19 presenze e 7 gol, quattro dei quali nella terza competizione europea.