Como, offerta al Barcellona per Eric Garcia

Dopo aver ufficializzato anche Dele Alli, il Como non ha intenzione di fermarsi. Ora l'obiettivo è rinforzare la difesa. Si bussa a casa del Barcellona per il giovane terzino sinistro Alex Valle (2004), ora però in prestito al Celtic, e soprattutto per il centrale Eric Garcia , classe 2001 che quest'anno ha raccolto 15 presenze in blaugrana tra tutte le competizioni, con un gol segnato in Coppa del Re proprio nei primi giorni del nuovo anno. Per quest'ultimo si sta lavorando a un'intesa sui 10 milioni di euro. Sarebbe un altro affare sull'asse Barcellona-Como dopo quello in estate per Sergi Roberto.

Attacco, si punta Beto in caso di cessione di Belotti

Il Como si guarda attorno per ogni reparto. In attacco resta concreto l'interesse per lo spagnolo Yeremay, ma il Deportivo La Coruna non è disposto a prendere in considerazione offerte inferiori alla clausola rescissoria di 20 milioni. Attenzione inoltre alla pista che porta a Beto, giocatore cercato anche dal Torino. Se Belotti dovesse partire, si va sul portoghese ex Udinese. L'Everton chiede sempre 20 milioni. In uscita, dopo l'arrivo di Butez, si cerca di piazzare Audero. Il Watford vorrebbe acquistarlo in prestito, ma il Como non ha più slot disponibili per le cessioni in prestito.