Torino-Casadei, la fumata bianca è vicina. Dopo settimane di trattative, il giovane centrocampista classe 2002 dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Torino. Al Chelsea tra i 10 e i 12 milioni di euro più un'importante percentuale sulla futura rivendita. Casadei gioca in Inghilterra dall'estate 2022, quando fu ceduto ai Blues dall'Inter per circa 15 milioni più bonus. Dopo i prestiti al Reading e al Leicester, Casadei ha l'occasione di mettersi in mostra per la prima volta nel campionato italiano dopo aver dominato nelle giovanili ai tempi dell'Inter. Martedì 21 gennaio dovrebbe essere la giornata decisiva, con la Lazio che sembra ormai tagliata fuori dalla corsa.