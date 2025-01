Juve-Kelly, si lavora al prestito col Newcastle

La Juventus continua a lavorare al difensore. Il nome emerso nella giornata di ieri, per il quale proseguono i contatti, è quello di Lloyd Kelly , che Giuntoli segue dai tempi del Napoli. Per il classe '98 del Newcastle ci potrebbe essere un'apertura da parte degli inglesi al prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, non solo legate alla classifica finale della Juventus ma anche all'utilizzo del giocatore.

Sono 9 la partite di Premier League giocate in questa stagione da Kelly: il suo bilancio parla anche di un assist contro il Tottenham a inizio settembre, tre presenze in Carabao Cup e una in FA Cup. E' stato nel giro della nazionali inglesi Under 20 e 21, in passato ha giocato nel Bristol e nel Bournemouth.

Piace anche Veiga del Chelsea

L'altro nome è quello del portoghese Renato Veiga, classe 2003 del Chelsea. La scelta dei bianconeri è quella di non spendere cifre elevate (che superino i 20/30 milioni) se non per giocatori in grado di fare la differenza e di aspettare quindi la prossima sessione di mercato. L’intenzione è quindi quella di puntare su un solo difensore, e non più su due come da piani iniziali. Per questo motivo, si preferirebbe tenere Cambiaso per cui non sono ancora arrivate offerte.