Fiorentina, sfuma Luiz Henrique: ora tutto su Man

Dopo l’ufficialità del passaggio di Luiz Henrique dal Botafogo allo Zenit, la Fiorentina ha deciso di puntare su Dennis Man del Parma. L'esterno d'attacco romeno è la prima opzione per rinforzare la squadra di Palladino che sta vivendo un momento complicato in campionato con due pareggi e quattro sconfitte nelle ultime sei gare. Nuovi contatti fra i due club anche oggi per accelerare la trattativa. Il classe ’98, in questa stagione, ha realizzato 4 gol e servito 4 assist ai compagni in 21 presenze.