Baroni vuole blindare la qualificazione diretta agli ottavi di finale contro la Real Sociedad. Giocano Dia e Castellanos dal 1', Pedro inizialmente in panchina. A centrocampo c'è Rovella con Guendouzi. Oyarzabal riferimento più avanzato per gli spagnoli, alle sue spalle Kubo, Mendez, Becker e Sucic. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21