Scatenati i lombardi, con Fabregas che si prepara ad accogliere il quinto acquisto di questo gennaio: è fatta per Ikoné, in arrivo dalla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto

E sono 5. Dopo aver già preso Diao, Dele Alli, Caqueret e Butez, il Como ha definito un altro acquisto, il quinto della sessione invernale. È definita nei dettagli, infatti, la trattativa per Jonathan Ikoné della Fiorentina. Il francese arriverà dai viola in prestito oneroso per 1 milione fino a giugno, con diritto di riscatto a 8. Si arricchisce, dunque, di un ulteriore elemento di esperienza il reparto offensivo a disposizione di Fabregas. I lombardi sono attualmente al 13° posto in classifica, a 22 punti, due in più sulla zona retrocessione.