I nerazzurri sono vicini a cedere Buchanan, diretto al Villarreal, e per sostituirlo si pensa a Zalewski. Ma non c'è solo l'Inter sull'esterno polacco, in scadenza con la Roma

Si avvicina una cessione in casa Inter: Tajon Buchanan è diretto sempre di più verso il Villarreal in prestito. Potrebbe, dunque, chiudersi dopo un anno la sua esperienza in Serie A, condizionata da un lungo infortunio. Arrivato nel gennaio 2024 per 7.3 milioni dal Bruges, ha disputato 17 presenze in totale (solo una da titolare) alla corte di Inzaghi.