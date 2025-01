Per l'attaccante dell'Udinese non c'è ancora una trattativa vera e propria o un'offerta. Il Milan potrebbe investire gli stessi soldi che sta pensando di destinare al Feyenoord per Gimenez, che intanto fa muro sull'attaccante messicano

Il Milan su Lorenzo Lucca. Un interesse concreto, anche se non ancora sfociato in una trattativa vera e propria o in un'offerta. È questa una delle vie che il club rossonero potrebbe percorrere negli ultimi giorni di mercato, magari facendo un'offerta simile a quella pensata per il Feyenoord e per Gimenez, dunque sui 27-28 milioni di euro compresi di bonus. Il club olandese continua a fare muro. In Olanda di parla di un'offerta sì sui 27-28 milioni, ma di cui 20 di parte fissa e 7 di bonus, una cifra che difficilmente farà traballare il Feyenoord che non vorrebbe cedere nella sessione invernale il suo attaccante principale.