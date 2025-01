Quando nei giorni scorsi Leandro Paredes sembrava vicino al ritorno in Argentina, la Roma aveva individuato un rinforzo a centrocampo di grande prestigio: il brasiliano Casemiro. È il retroscena di mercato svelato da Gianluca Di Marzio. Quando, in questa sessione di mercato, il Boca Junior sembrava a un passo dal chiudere per Paredes, il club giallorosso si è guardato in giro per trovare un centrocampista con cui sostituire l’argentino. E ha valutato di andare a prendere Casemiro dal Manchester United. L’ex Real Madrid, 32 anni, da quando ai Red Devils è arrivato Ruben Amorim, si è accomodato molto più spesso in panchina: Casemiro è rimasto a guardare i compagni per l’intero incontro in 8 partite delle 12 partite con l’allenatore portoghese alla guida. La Roma poteva essere una soluzione ma con la permanenza di Paredes, che non è più andato al Boca, tutto è rimasto in stand-by.