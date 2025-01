Torino scatenato sul mercato con una doppia operazione in entrata. Tornano in Italia Eljif Elmas, ex Napoli ora al Lipsia e Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea. Per il macedone, il Torino ha trovato l’intesa per un prestito con diritto. Il giocatore è atteso tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio per le visite mediche. Cairo, inoltre, non ha mai mollato Casadei: i granata nella notte hanno trovato l’intesa di massima con il Chelsea. Ora si attende il via libera degli inglesi per le visite.