Dopo l'infortunio di Kalulu, out almeno 3 settimane, i bianconeri hanno sondato nuovamente il mercato dei difensori e ottenuto l'apertura del Lens Kevin Danso: prestito secco senza diritto riscatto a 2,5 milioni più altri 1,5 di bonus. Classe 1998, il centrale austriaco era stato a un passo dalla Roma in estate

Sei mesi fa a un passo dalla Roma

La scorsa estate Danso era stato a un passo dalla Roma, ma poi è rimasto in Francia, dove ha giocato regolarmente in stagione (14 presenze tra tutte le competizioni). La Juve è in pole rispetto al Rennes e ad alcuni club della Premier League: il Rennes, infatti, ha già pronta un'alternativa che risponde a Lilian Brassier, pronto a risolvere il prestito col Marsiglia e a raggiungere la sua nuova squadra. E lo stesso Danso non è stato convocato negli ultimi due impegni del Lens.