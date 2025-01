Calciomercato, le news e le trattative live

Il Milan spinge per arrivare a Gimenez del Feyenoord, cresce la fiducia per l’attaccante messicano e i rossoneri hanno pianificato anche un blitz a Rotterdam. Dopo l’ultima offerta migliorativa al club olandese (30 milioni più bonus, con percentuale sulla futura rivendita per gli olandesi) si attende l’ultimo ok del Feyenoord che riflette ancora. Gimenez ha già accettato la destinazione e ora spinge per partire con direzione Milano.