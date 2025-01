L'Atalanta risolverà il prestito di Zaniolo con il Galatasaray: tra la Fiorentina e il club turco mancano solo gli ultimi dettagli, ma il traguardo è vicinissimo. Da limare il numero di partite per far scattare l'obbligo di acquisto, operazione sui 16-17 milioni. Intanto è previsto un incontro tra i viola e la Juventus per Fagioli

Accordo raggiunto tra la Fiorentina e l'Atalanta per Nicolò Zaniolo. Sta per profilarsi un ritorno a Firenze del classe 1999 azzurro, visto che in viola aveva svolto parte del proprio percorso a livello giovanili. L'Atalanta restituirà infatti il giocatore al Galatasaray (proprietaria del suo cartellino), risolvendo così il prestito iniziato lo scorso luglio. La Fiorentina e il club turco stanno già sistemando gli ultimi dettagli con l'agente, ma il traguardo è vicinissimo, ritardato inevitabilmente dalla partita di questa sera (giovedì 30) del Gala in Europa League. Da limare l'inserimento di un numero adeguato di partite per far scattare l’obbligo di acquisto, le cifre dovrebbero aggirasi tra i 16 e i 17 milioni tra, appunto, prestito e obbligo di riscatto condizionato ai match giocati.