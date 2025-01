Il Napoli rilancia per Comuzzo, ma Commisso rialza l'offerta. Tra le ultime news di mercato in A si registra la trattativa per il classe 2005 viola: la squadra allenata da Conte aveva rilanciato con una nuova offerta da 35 milioni, bonus compresi, ma Commisso vorrebbe alzare a quota 40, non per forza netti ma sempre bonus compresi. Intanto, nella serata di giovedì 30 gennaio, è di scena l'incontro tra l'agente del calciatore e la società viola. Anche la Juve (che sta virando però su Danso del Lens) aveva fatto un sondaggio per lui, richiedendo informazioni, ma senza mai aver formulato un'offerta ufficiale.

