Nella giornata di oggi primo contatto diretto tra la Roma e il Las Palmas per il difensore classe 2001 Milka Marmol. Gli spagnoli per farlo partire chiedono il pagamento della clausola rescissoria da 10 milioni di euro in un'unica soluzione. Stessa posizione espressa nei confronti del Siviglia qualche giorno fa. I giallorossi hanno provato ad abbassare la cifra inserendo nell’operazione Dahl, richiesto anche dal Besiktas in prestito. Dal club spagnolo però non arrivano aperture in questo senso.