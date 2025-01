Napoli, Saint-Maximin in pole per dopo Kvara

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per trovare il sostituto di Kvaratskhelia, ceduto al Psg. Il nome in pole position è quello del francese Allan Saint-Maximin. Per il giocatore c'è l'ok di Antonio Conte e ora il club del presidente De Laurentiis si deve mettere all'opera per risolvere alcuni passaggi burocratici. Per definire l'operazione ci vorrà però una corsa contro il tempo. Saint-Maximin è in prestito al Fenerbahce e dovrebbe risolvere il proprio rapporto con il club turco e tornare all'Ahli entro mezzanotte (orario di chiusura del mercato in Arabia Saudita). In questo modo l'Al Ahli potrebbe cedere il giocatore al Napoli nella giornata di domani. Qualora non si riuscisse a fare tutto entro la mezzanotte, i due club proveranno a definire ugualmente il trasferimento, sfruttando una deroga essendo un rientro da un prestito e non un acquisto a titolo definitivo. Intanto il Napoli in difesa non molla la pista che porta a Comuzzo: attesi nuovi contatti con la Fiorentina.

Chi è Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin - esterno offensivo francese classe 1997 - lo scorso 16 luglio si è trasferito in prestito ai turchi del Fenerbahce, ma il cartellino è di proprietà dell’Al-Ahli. In questa stagione l'esterno offensivo francese ha giocato 16 partite in Super Lig con 3 gol e 3 assist. In Europa League sono state invece 6 le presenze (1 assist). Completano il quadro stagionale i 2 gettoni totalizzati nelle qualificazioni di Champions League. Per un totale di 1455 minuti disputati.